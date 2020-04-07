  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 23:44
  • |
  • 07 Nisan 2020 Salı 23:45

Ronaldinho davasında flaş gelişme

Ronaldinho davasında flaş gelişme

Paylaş

Yasa dışı yollardan Paraguay'a girmeye çalışırken yakalanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.

Sahte pasaportla Paraguay’a girmeye çalışan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assi, tutuklanmıştı. 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı yıldız hakim karşısına çıktı.

Daha önce, serbest kalmak için 800 bin dolar kefaret bedeli önerilmiş ancak kabul görmemişti. Daha sonra Ronaldinho'nun avukatı bu teklifi 1.5 milyon dolara kadar çıkarmış ve kararı beklemeye başlamıştılar.

1,6 MİLYON DOLAR

Mahkemeyi yakından takip eden Pelota Tata'dan Edgar Cantero'nun haberine göre; Ronaldinho teklifi yeniden artırdı ve şartlı tahliye olması için kefaret bedelini 1,6 milyon dolara kadar çıkardı. Yargıç, Gustavo Amarilla'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda Ronaldinho, kalan günlerini Hotel Palma Roga'da çekmeye devam edecek.

Haberde, Ronaldinho'nun önerdiği 1,6 milyon dolar kefaret bedelinin kabul olması durumunda Hotel Palmara Roga'daki 104 nolu ve kardeşi Assis'in 106 numaralı odada kalan cezasını çekeceğini söyledi. İddia makamı Ronaldinho ve kardeşinin daimi polis gözetiminde olacağını belirtti.

YARGIÇ KARARINI VERDİ

Ronaldinho 1 ay hapis yattıktan sonra kalan günlerini Hotel Palmara Roga'da ev hapsinde geçirecek.

Ronaldinho'nun şimdi WhatsApp üzerinden aranacağı ve Palma Roga'ya götürüleceği belirtildi. (Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Solskjaer maaş indirimini "adil" bulmuyor

title

Falcao kalacak mı? Kolombiya'dan haber var!

title

Haaland'dan Sörloth'a övgü

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar...
Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar...

Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte adaylar...

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014'te kazanan Fenerbahçe'de 'Yeni hoca kim olacak?' sorusu belirsizliğini sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerde çalışmalar son sürat devam ediyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda.

Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.

Ronaldinho davasında flaş gelişme
Ronaldinho davasında flaş gelişme

Ronaldinho davasında flaş gelişme

Yasa dışı yollardan Paraguay'a girmeye çalışırken yakalanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.

FIFA'dan flaş karar
FIFA'dan flaş karar

FIFA'dan flaş karar

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Falcao kalacak mı? Kolombiya'dan haber var!
Falcao kalacak mı? Kolombiya'dan haber var!

Falcao kalacak mı? Kolombiya'dan haber var!

Galatasaray'ın geçen yaz transfer ettiği Radamel Falcao ile ilgili çıkan transfer dedikoduları devam ediyor. Kolombiya'da Süper Lig maçlarını yayınlayan Win Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, Falcao'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haaland'dan Sörloth'a övgü
Haaland'dan Sörloth'a övgü

Haaland'dan Sörloth'a övgü

433'ün Instagram hesabının Türk sunucusu Metecan Kanbur'a flaş açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı
Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı

Perulu futbolcudan Beşiktaş itirafı

Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.