Romelu Lukaku Inter için İtalya'ya gitti

Juventus'a takas yoluyla transferi Dybala'nın teklifi kabul etmemesiyle yatan Manchester United'ın golcüsü Romelu Lukaku, İtalya aşkına kavuştu. Belçikalı forvet Inter için şehre gitti.

Serie A ekiplerinden Inter, Manchester United'dan Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Sky Italia'nın haberine göre; Inter, Lukaku için Manchester United ile 75 milyon euroya anlaştı.

Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, sosyal medya hesabından Belçikalı oyuncunun Milano'ya gitmek için yolda olduğunu paylaştı. Ardından gecenin ilerleyen saatlerinde Belçikalı golcü, Milano'ya vardı. Çok sayıda Inter taraftarı, oyuncuyu havalanında karşıladı.

Romelu Lukaku'nun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Inter ile 5 yıllık sözleşmesi imzalaması bekleniyor.

Romelu Lukaku kalan kalan sezon 45 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 15 gol attı, 4 de asist yaptı.