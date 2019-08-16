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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:43
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:43

Roma'nın yeni transferi Mert Çetin sağlık kontrolünden geçti

Roma'nın yeni transferi Mert Çetin sağlık kontrolünden geçti

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Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oldu. Roma, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen genç stoper yeni sezonda Roma için mücadele verecek.

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varan Roma, oyuncuyla da mutabakat sağladı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

5 YILLIK SÖZLEŞME!

22 yaşındaki oyuncu Menajer Cenk Melih Yazıcı ile İtalya'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mert Çetin kimdir? Kaç yaşında nereli? İşte bu soruların yanıtları...

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Gençleribrliği alt yapısında başlayan Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil olmuştur.

2017 yılına kadar bu takımda forma giyen Mert Çetin, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan dahil olmuştur.

Stoper mevkisinde forma giyen Yıldırım Mert Çetin, sağ ayağına hakimdir.

(Fotomaç)

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