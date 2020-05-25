SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'a kule gibi stoper! ‘Hayalimi gerçekleştireceğim!‘ G.Saray'a kule gibi stoper! ‘Hayalimi gerçekleştireceğim!‘ Galatasaray'da stoper adayları arasında ismi geçen Cesar Montes, geleceği ile ilgili konuştu ve transfer sinyalini verdi.

Roma'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti Roma'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti Bir dönem Roma altyapısında forma giyen Joseph Bouasse, 21 yaşında hayatını kaybetti.

G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Ahmed Musa'dan açıklama G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Ahmed Musa'dan açıklama Transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bu sefer Ahmed Musa için yarışa girdi. Yıldız futbolcu da hakkındaki transfer iddiaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.