Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8012
  • 6,4452
  • 286.937
  • 95721.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Roma'nın 5 futbolcusunu satışa çıkarması Süper Lig devlerinin dikkatini çekti

Roma'nın 5 futbolcusunu satışa çıkarması Süper Lig devlerinin dikkatini çekti

Roma'nın 5 futbolcusunu satışa çıkarması Süper Lig devlerinin dikkatini çekti

Transfer sezonunun son günlerine gelinirken kadrolarını artık yavaş yavaş şekillendiren Avrupa’nın dev takımları satış listesine koyduğu oyuncularını tek tek açıklarken, Roma’nın 5 futbolcusuna ‘Kendinizde kulüp bulun’ demesi Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

SÜPER LİG DEVLERİ FORVET VE ORTA SAHA ARIYOR!

‘6’ numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, orta sahada eksik kalan Galatasaray ve Medel’in yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş’ın Roma’dan Gonalons’u gündemine aldığı belirtilirken, listede bulunan diğer 4 oyuncunun kayda değer isimler olması üç büyükleri bir hayli iştahlandırdı.

İşte Roma’nın satış listesine koyduğu 5 futbolcu;

1- Gonalons (Orta Saha)

2- Defrel (Forvet)

3- Schick (Forvet)

4- Robin Olsen (Kaleci)

5- Davide Santon (Sağ bek, sol bek)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Adapazarı Çark Deresi Mevkii´nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti<br /

Taciz Şüphelisi Linçten Korkup Dereye Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'nın 'Robot askeri' uzaydaki görevine başladı

Kraldan aşk paylaşımı! Dünya bu pozları konuşuyor