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  3. Roman Neustadter transferi açıkladı: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacağım

Roman Neustadter transferi açıkladı: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacağım

Roman Neustadter transferi açıkladı: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacağım

Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roman Neustadter, Beşiktaş'a transfer olmak üzere.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı. 3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın M.Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek şöyle konuştuğu bildirildi:

"Abdullah Avcı beni M.Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur."

(DHA)

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