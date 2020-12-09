Romalı futbolcu Fenerbahçe'ye mesajı gönderdi: Çubukluyu giymeye hazırım

Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut devre arasında stoper takviyesi istemişti. Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu Juan Jesus için nabız yoklamıştı.
SABAH'ın haberine göre, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi. Juan Jesus'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi Fenerbahçe'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI
Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Jesus'u yaz transfer döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.
BREZİLYA MİLİ TAKIMI'NDA 4 KEZ GİYDİ
Takvim'in haberine göre Juan Jesus 23 kez Brezilya U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.