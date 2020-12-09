Romalı futbolcu Fenerbahçe'ye mesajı gönderdi: Çubukluyu giymeye hazırım

Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.

Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut devre arasında stoper takviyesi istemişti. Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu Juan Jesus için nabız yoklamıştı.

SABAH'ın haberine göre, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi. Juan Jesus'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi Fenerbahçe'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI

Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Jesus'u yaz transfer döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.

BREZİLYA MİLİ TAKIMI'NDA 4 KEZ GİYDİ

Takvim'in haberine göre Juan Jesus 23 kez Brezilya U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.