Romain Grosjean'in kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

FIA'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yaralarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu.
Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Soruşturmadan alınacak sonuca göre, Formula 1'de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.
Bahreyn'deki yarışın ilk turunda, Haas pilotu Roman Grosjean'in aracı, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ınkine temas etmişti. Temasın ardından bariyerlere çarparak alev alan ve ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkan Grosjean, ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklarla kazayı atlatmıştı.
Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Sarı-Kırmızılılara Club Brugge'un ‘arıza' forveti Emmanuel Dennis'i önerdi. Nijeryalı forvet geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde istediği yere oturamadığı için sorun çıkarmış ve kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.