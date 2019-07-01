Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6385
  • 6,4007
  • 252.515
  • 99.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Roma'dan anlamlı transfer paylaşımı

Roma'dan anlamlı transfer paylaşımı

Roma'dan anlamlı transfer paylaşımı

Transfer dönemleri, futbolseverler için en az şampiyonluk yarışları kadar heyecanlı geçer. Sosyal medya hesaplarını en etkili kullanan kulüplerden Roma, özel bir işe imza attı. İtalyan ekibi, transfer duyurularını, kayıp çocukların bilgileriyle birlikte paylaşıyor.

İtalyan ekibi Roma, transfer tanıtımlarında tüm kulüplere örnek olacak bir uygulama geliştirdi.

Sosyal medya hesabından Amadou Diawara'yı kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, tanıtım videosuna kayıp bir çocuğun görselini de ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kayıp çocukları aramak için kurulan Missing Kids derneği ile iş birliği kapsamında bu yaz tüm transfer tanıtımlarında aynı yöntem kullanılacak.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Roma Kulübü, aldığı kararla spor camiasından büyük takdir topladı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti