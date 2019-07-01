Roma'dan anlamlı transfer paylaşımı
Transfer dönemleri, futbolseverler için en az şampiyonluk yarışları kadar heyecanlı geçer. Sosyal medya hesaplarını en etkili kullanan kulüplerden Roma, özel bir işe imza attı. İtalyan ekibi, transfer duyurularını, kayıp çocukların bilgileriyle birlikte paylaşıyor.
İtalyan ekibi Roma, transfer tanıtımlarında tüm kulüplere örnek olacak bir uygulama geliştirdi.
Sosyal medya hesabından Amadou Diawara'yı kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, tanıtım videosuna kayıp bir çocuğun görselini de ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kayıp çocukları aramak için kurulan Missing Kids derneği ile iş birliği kapsamında bu yaz tüm transfer tanıtımlarında aynı yöntem kullanılacak.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Roma Kulübü, aldığı kararla spor camiasından büyük takdir topladı.
UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della Roma— AS Roma (@OfficialASRoma) 1 Temmuz 2019
Questa estate l’#ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro ?? @MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4