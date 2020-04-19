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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:47
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:47

Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti

Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti

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Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da, futbolcular ve teknik ekibin gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçti.

Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla kulüpler ekonomik olarak zor günlerden geçtikleri için futbolcular da maaşlarında indirime gidiyor. Bu doğrultuda İtalyan temsilcisi Roma, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği Roma’da yapılan açıklamaya göre futbolcu ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından vazgeçtiğini bildirildi.

Roma, gönüllü olarak alınan bu karar için futbolcu ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

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