Roma ve Milan kulüplerinden Corriere dello Sport'a yaptırım

İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazetesine bugünkü manşetinden dolayı tepkiler devam ediyor.

Serie A’nın iki büyük kulübü Roma ve Milan, ortak bir açıklama yaparak Corriere dello Sport’un bugünkü ilk sayfasını ve manşetini kınadı.

Açıklamada, "Oyuncular, kulüpler, taraftarlar ve medya olarak futbolda ırkçılığa karşı birlik içinde olmalıyız. Hepimiz seçtiğimiz kelimelerde ve verdiğimiz mesajlarda çok hassas olma sorumluluğuna sahibiz." ifadeleri kullanıldı.

"Black Friday" manşetine cevaben iki kulüp, yılın geri kalanında Corriere dello Sport'u hiçbir şekilde antrenman tesislerine almama kararı alırken, teknik heyet ile futbolcuların da bu gazetenin faaliyetlerine katılmayacağı bildirildi.

İki kulüp de tepkilerinin "Black Friday" manşetine olduğunu, başlık altındaki metnin ırkçılık karşıtı mesajlar taşıması nedeniyle yaptırım kararlarının ocak ayına kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund da yaptığı paylaşımla, "İğrenç ve kabul edilemez. Roma ve Milan’ın ırkçılığa karşı duruşlarına tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lukaku ve Smalling’den sert tepki

Söz konusu manşete Lukaku ve Smalling de sert tepki gösterdi.

Inter’in Belçikalı santraforu Lukaku, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İki takım arasındaki mücadeleye odaklanmak üzereyken bu sabah Corriere dello Sport’un kariyerimde gördüğüm en aptal manşetle çıktığını gördüm. Kültür anahtardır. Siz Corriere dello Sport, daha iyi iş yapmalısınız. Destek olan tüm taraftarlara ve gazetecilere teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Roma’nın İngiliz stoperi Smalling de "Black Friday" manşetini "Yanlış ve çok duyarsızca" şeklinde nitelendirdi. Smalling, kendisinin arkasında duran kulübüne de teşekkür etti.

Corriere dello Sport, Inter ile Roma arasında yarın oynanacak maçı, geçen yıla kadar Manchester United’dan takım arkadaşı olan bugün biri Inter'de diğeri Roma'da top koşturan ve yarınki mücadelede saha içinde sık sık karşı karşıya gelmesi beklenen iki siyahi oyuncu (Lukaku ve Smalling) üzerinden "Black Friday" başlığıyla ele almış, kamuoyunda tepki çekmişti.