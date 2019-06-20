Roma taraftarlarından Ali Koç'a büyük tepki! 'Biz aptal mıyız?'

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Geçtiğimiz günlerde Kolarov’un ağabeyini İstanbul’a getirten ve Nikola Kolarov’la Fenerbahçe –Anadolu Efes maçını yakından takip eden Ali Koç’un tecrübeli sol bekle pazarlık halinde olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı göstereceği belirtildi.

FENERBAHÇE KOLAROV İLE ANLAŞTI AMA...

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kolarov, Roma’dan bonservisini alıp takımdan ayrılmak isterken İtalyan devinin böyle bir ihtimale sıcak bakmadığı ve kulübün sahibi olan James Pallotta’nın Kolarov’u kesinlikle bedavaya bırakmayacağı ifade edildi. Fenerbahçe’nin yıllık 3 milyon Euro verdiği Sırp futbolcu sarı lacivertli kulüple her ne kadar anlaşsa da Roma taraftarları da oyuncularının bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasını istemiyor.

İnter’in de transfer etmek yoğun çaba sarfettiği Kolarov için çarpıcı yorumlarda bulunan Roma fanları oyuncuları hakkında ‘Onu neden serbest bırakalım, biz aptal mıyız?, Neden Kolarov’u bedavaya verelim?, Dzeko’yu yarı fiyatına, Kolarov’u ise bedavaya almak istiyorlar’ tepkisi gösterdiler