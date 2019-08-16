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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 17:30
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:10

Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu

Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu

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Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.

Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu. Galatasaray, Nzonzi için Roma'ya 2020 sezonu için bedel ödemeyecek. Sarı Kırmızılılar ikinci sezon kiralamak isterse Roma'ya 500 bin Euro ödeyecek.

Ayrıca Galatasaray, Steven Nzonzi'yi 2020 yılında satın almak isterse Roma'ya 16 milyon Euro, 2021 yılında satın almak isterse de 13 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.

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