Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu

Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu. Galatasaray, Nzonzi için Roma'ya 2020 sezonu için bedel ödemeyecek. Sarı Kırmızılılar ikinci sezon kiralamak isterse Roma'ya 500 bin Euro ödeyecek.
Ayrıca Galatasaray, Steven Nzonzi'yi 2020 yılında satın almak isterse Roma'ya 16 milyon Euro, 2021 yılında satın almak isterse de 13 milyon Euro ödemek zorunda kalacak.
İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.
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İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.
Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.
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