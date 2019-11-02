Roma, Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği maçta Napoli'yi mağlup etmeyi başardı

Roma'ya galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Zaniolo ile 55. dakikada penaltıdan Veretout'tan geldi. Napoli'nin tek sayısını ise 72. dakikada Milik kaydetti. Öte yandan Napoli'de Kolarov, 26. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Meret'i geçemedi. Roma'nın gelecek umudu Zaniolo, üst üste 4. golünü atarak yükselen formunu devam ettirdi.

Roma'da Mert Çetin karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sakatlıktan dönen Cengiz Ünder ise 81. dakikada Zaniolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Roma sezonun 6. galibiyetini aldı ve 22 puana yükseldi. Napoli ise 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 18 puanda kaldı.

Serie A'nın 12. haftasında Roma deplasmanda Parma ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde Genoa'yı konuk edecek.