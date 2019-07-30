Roma, Juan Jesus için Fenerbahçe'den 8 milyon Euro istedi

Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmekte kararlı... İtalyanlar, Sarı-Lacivertliler'e Sambacı için, "Onu kiralık değil de bonservisiyle verelim" cevabını verdi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Roma ile bonservis pazarlıklarına başladı.
FENERBAHÇE'YE ÇOK GELDİ
Roma, Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı. Bu ücret Fenerbahçe'ye çok geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor..
ROMA TEKLİFİ DÜŞÜNECEK
İtalyan ekibi Roma'nın 8 milyon Euro'luk ücrette indirim yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde devam ediyor. Roma yeni teklif karşısında düşünmek için süre istedi.
SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR
2017 yılından beri Roma forması giyen 28 yaşındaki Juan Jesus'un yan mevkisi de sol bek... Asıl mevkisi stoper olan tecrübeli oyuncu sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ı yedekleyecek..
4 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Roma forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Juan Jesus, 4 kez milli formayı giydi. Tecrübeli stoper ayağına çok hakim.
(Sabah)
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Roma, Juan Jesus için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Sarı-Lacivertliler, Roma ile sıkı pazarlıkta. Sportif Direktör Damien Comolli başta kiralık istediği Jesus'un bonservisini almak için 5 milyon Euro verdi...
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