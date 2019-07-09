Roma, Fenerbahçe'ye göndereceği Kolarov'un yerini Mancini ile dolduracak

TM Dijital Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde ilgilendiği, hatta menajerini İstanbul’da davet ettiği Kolarov’da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Roma’yla 1 yıllık kontratı bulunan ve İnter’in de devrede olduğu yıldız futbolcunun, sarı lacivertli kulübe imza atmak için gün saydığı öğrenilirken, Serie A devinin Sırp yıldızın yerini doldurmak için Atalanta ile masaya oturduğu belirtildi.

KOLAROV'UN YERİNE MANCİNİ

Yeni teknik direktörü Paulo Fonseca ile yeniden kadro yapılanmasına giden Roma’nın Kolarov’la yollarını ayırması durumunda Gianluca Mancini'yle sözleşme imzalayacağı oraya çıkarken, sarı kırmızılı ekibin bu transferde bir hayli istekli olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Atalanta’da 35 maça çıkıp 6 gol 1 asist yapan Mancini, takımının Şampiyonlar Ligi biletini almasında büyük katkıda bulunurken, Roma’nın 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Defansın her iki bölgesinde de oynayabilen Mancini bundan önce Fiorentina ve Perugia formaları da giymişti.