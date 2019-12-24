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  3. Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'a yeni sözleşme önerdi

Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'a yeni sözleşme önerdi

Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'a yeni sözleşme önerdi

Yaz transfer döneminden itibaren ismi sık sık Fenerbahçe'yle anılan ve hala sol bek için gündemin 1 numarasında yer alan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan flaş bir karar geldi.

Corriere della Sera'nın haberine İtalyan devi, Aleksandar Kolarov'a şartları daha iyileştirilmiş yeni bir sözleşme önerdi. Kolarov'un yenilenen sözleşme teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor. 

PERFORMANSI TAVAN YAPTI

Bu sezon Roma formasıyla 22 maça çıkan yıldız sol bek, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

(Fotomaç)


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