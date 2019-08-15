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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:19
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:07

Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

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Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder ile imzalanan uzun süreli sözleşmenin camiada büyük mutluluk yarattığı belirtildi.

Kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Cengiz Ünder, "İki yıl önce Roma'ya geldim ve o günden beri günden güne bu şehre, kulübe ve taraftarlara daha fazla âşık oldum. Benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varmamı sağladıkları için kulübüme çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

PETRACHİ: CENGİZ'İN YETENEĞİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORDUK

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise "Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk. Bu yüzden kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamak istedik. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Roma, Cengiz'in potansiyelini geliştirmeye devam etmesi için mükemmel bir yer" şeklinde konuştu.

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