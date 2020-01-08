Roma Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı

İtalya Serie A’da Roma, Inter'in genç oyuncusu Politano'yu kadrosuna katmak için kaynak arayışına girerken milli oyuncumuz Cengiz Ünder ile yolları ayırma kararı aldı.

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan ve Roma’ya yakınlığı ile bilinen Corriere dello Sport Gazetesi, Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Roma’nın, İnter’in hücum oyuncusu Matteo Politano’nun transferini kaynak yaratmak için Cengiz’i elden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Başkent temsilcisinin, bir FIFA menajerini de milli futbolcumuza kulüp bulması için bizzat görevlendirdiği ifade edildi.

Roma’nın, Politano’nun alternatifi olarak da Fiorentina forması giyen Gaetano Castrovilli’yi B planı olarak tuttuğu vurgulanırken, 22 yaşındaki oyuncumuza geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip olmuştu. Carlo Ancelotti’nin, bu transferi bizzat istediği ve 40 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı yazılmıştı.

(Fanatik)