Roma bu sezonki ilk galibiyetini aldı

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Roma, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu.
Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Roma deplasmanda 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Roma, yeni transferi Pedro'nun 55. dakikadaki golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda ev sahibi Udinese beraberliği yakalamaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı. Roma tek golle galibiyete uzanarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.
Mücadelede Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.
İtalya'da 3 hafta sonunda Roma 4 puana yükselirken Udinese ise henüz puanla tanışamadı.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.