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  3. Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Cengiz Ünder için kararını verdi

Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Cengiz Ünder için kararını verdi

Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Cengiz Ünder için kararını verdi

Barış Pınarı Harekatına destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatına destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı belli oldu.

Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi. Bunun kesin karar olduğu yazılırken, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

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