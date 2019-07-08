Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,728
  • 6,4344
  • 258.061
  • 98561.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdülkadir Ömür'ün son talibi Roma

Abdülkadir Ömür'ün son talibi Roma

Abdülkadir Ömür'ün son talibi Roma

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa’nın dev ekiplerini peşinde koşturan Abdülkadir Ömür’ün son talibi İtalyan devi Roma. Menajerler aracılığıyla Trabzonspor’la temas kuran Roma’nın genç yıldız için Bordo-Mavililere yapacağı teklif ise merak konusu. Trabzonspor daha önce Abdülkadir Ömür için Monaco’dan gelen resmi teklifi reddetmişti.

Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için İtalya'dan talip var. Roma, Cengiz Ünder'in ardından Abdülkadir Ömür'e de göz koydu.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Roma, 20 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool'un da Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma'nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi.

Haberde, Trabzonspor'un genç yetenek için 20 milyon euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Monaco'dan Abdülkadir için teklif aldıklarını ancak geri çevirdiklerini itiraf etmişti.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.

(Ntvspor)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trafik magandaları hamile kadının olduğu otomobile saldırdı!

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası