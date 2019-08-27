Roger Federer ve Serena Williams ABD Açık'ta turladı

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında Serena Williams, ilk turda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaştı.
Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD'li Catherine McNally ile eşleşti.
Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, ABD'li rakibi 17 yaşıdaki Whitney Osuigwe'yi 6-1 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek üst tura çıktı.
- Federer zorlanmadı
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Sumit Nagal ile korta çıktı.
Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1 ve 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi.
İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.