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  3. Rodriquez'in menajeri Kadıköy'de

Rodriquez'in menajeri Kadıköy'de

Rodriquez'in menajeri Kadıköy'de

F.Bahçe’nin istediği sol bek Rodriguez’in menajeri Beşiktaş derbisini Kadıköy’de izledi. Yönetim, İtalyan ekibi Milan ile görüşmelere devam ediyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN sol bek için istediği isimlerin başında gelen İsviçreli Ricardo Rodriguez’in menajerinin Beşiktaş derbisini Kadıköy’de izlediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma aşamasına gelen SarıLacivertliler, Milan ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi Rodriguez’i bonservisiyle satmak istiyor. Milan, oyuncunun satışından 8 milyon euro gelir bekliyor. İki kulüp arasında yapılan bu görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılacağı belirtildi. Bu sezon Milan’da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.


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