Rodrigues derbide yok

AKŞAM

F.BAHÇE’DE 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından sakatlık şoku yaşanıyor… Kadıköy’de oynanan karşılaşmada sakatlanan Rodrigues’in durumu belli oldu. Ayak bileğinde burkulma olan başarılı oyuncunun kulüp doktoru tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde bileğinde 2. derece zorlanma ve bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. 28 yaşındaki yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Moses, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın tercih etmesi durumunda derbide sahada olabilir. Rodrigues, “İyi giden bir takımdan ayrı kalmak her zaman zordur. Geri dönmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu