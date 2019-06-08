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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:41 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:41

Rodallega'ya 1 hafta süre

Rodallega'ya 1 hafta süre

TRABZONSPOR golcüsü Rodallega’nın sözleşmesini uzatma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Bordo-Mavililer Kolombiyalı santrfora, yıllık 1 milyon euroluk teklifini 1.2 milyon euroya çıkarıp 1+1 senelik sözleşme önerdi. Rodallega’nın ise 1.4 milyon euroda direttiği 2 yıllık da kontrat istediği öğrenildi. Bordo-Mavili yöneticiler Rodallega’ya düşünüp kararını bildirmesi için bir haftalık süre tanıdı. Golcüden olumsuz cevap gelmesi halinde Trabzonspor Fas’ın Khouribga takımında forma giyen santrfor Khalid Hachadi’yi (21) transfer edeceği belirtildi.

(Star)

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