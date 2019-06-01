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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Rodallega direniyor

Rodallega direniyor

TRABZONSPOR ile Hugo Rodallega arasında transfer pazarlığı sürüyor.

AKŞAM

Bordo-Mavili kulüp aldığı yıllık ücrette indirim yapmasını istediği golcü oyuncuyla yola devam etmek isterken, Kolombiyalı oyuncu ise Bordo-Mavili kulüple aynı şartlarda devam etmek istiyor. Yıllık 1 milyon 600 bin euro kazanan golcü oyuncunun gelecek sezon için de aynı ücreti istediği belirtiliyor. Bordo-Mavili kulüple sözleşmesi sona eren Rodallega’ya ise 900 ila 1 milyon euro arasında bir rakam teklif edildiği, oyuncunun ise geçtiğimiz sezon kazandığı parayı istediği öğrenildi.  Ekonomik şartlar ve mali kriterler nedeniyle istediği ücretin ödenmesinin söz konusu olamadığı oyuncuya iletirken, Kolombiyalı futbolcunun ise ret cevabı vermediği ancak gelişmeleri zamana bıraktığı belirtiliyor. 

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