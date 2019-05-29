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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:21 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:35

Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı-lacivertli takımdan ayrılığını sosyal medyadan açıkladı.

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter'in ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından bir isim daha aynı yolu seçti. Sarı-lacivertlilerin forveti Roberto Soldado ayrılık paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu, böylece İspanya'ya temelli dönüş için hazırlık yaptığının mesajını verdi.

Sarı-lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maça çıkan Soldado, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.

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