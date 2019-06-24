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Roberto Soldado, Levante ile prensip anlaşmasına vardı

Roberto Soldado, Levante ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’yle yollarını ayıran İspanyol golcü Roberto Soldado, Levante ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanyol golcü Roberto Soldado, iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu transfer etmek için özellikle İspanya La Liga ekipleri sıraya girdi.

Marca'da yer alan habere göre kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Osasuna ve Valencia gibi takımlarda forma giyen Soldao, Levante ile prensip anlaşmasına vardı. Soldado'nun bu transfere, evinin Valencia'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.

Öte yandan Levante ile prensipte anlaşan İspanyol golcünün kulüple henüz kişisel konular üzerinde bir görüşme gerçekleştirmediği kaydedildi. Levante, golcü oyuncuyu almak için takımdan Armando Sadiku, Raphael Dwamena ve Roger Marti gibi isimleri göndermek istiyor. Soldado'nun da daha fazla beklemek istemediği ve Levante'ye bu konuda baskı yaptığı bildirildi.

İspanyol yıldız, kariyerinde Real Madrid, Valencia, Tottenham ve Getafe gibi takımlarda forma giymişti. Fenerbahçe'de iki sezon top koşturan Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gole imzasını atarken, 11 de asist yapmıştı.

(Fotomaç)

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