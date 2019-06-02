  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 14:34 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 15:15

Roberto Soldado Fenerbahçe'ye veda etti

Roberto Soldado Fenerbahçe'ye veda etti

Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'ye veda etti.

İspanyol golcü şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış.

Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu.

Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum, ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım.

Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan.

Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak.

Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim.

Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Evimden binlerce kilometre uzakta, kendimi evimde hissettim.

Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladığınız, en iyisin yapabilmem için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim.

Ailemle beraber gidiyorum, gözümüzde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım.

Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız.

Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım.

Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu.

Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum.

Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiçbir şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!

Devlet Bahçeli´den İslamiyet´i Ezanla Tanıtan Müezzine Hediye

<p>Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok mik

Teröristlere ağır darbe! 3 katlı 5 odalı mağara bulundu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bıkmadan topluyor! Hastalıklarını böyle yendi

Adıyaman'da bayramın vazgeçilmez lezzeti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.