Roberto Soldado Fenerbahçe'ye veda etti

İspanyol golcü şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış.

Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu.

Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum, ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım.

Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan.

Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak.

Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim.

Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Evimden binlerce kilometre uzakta, kendimi evimde hissettim.

Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladığınız, en iyisin yapabilmem için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim.

Ailemle beraber gidiyorum, gözümüzde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım.

Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız.

Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım.

Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu.

Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum.

Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiçbir şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!