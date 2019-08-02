Roberto Soldado: Fenerbahçe'de sportif açıdan her şey kaotikti

Soldado şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası Türkiye tanıdığımda büyük bir şaşkınlık yaşadım. İstanbul ise beni kendisine aşık etti. Sportif açıdansa her şey kaotikti. Takım hâlinde çalışmak çok önemlidir ama ben bunu çok özler hâle gelmiştim. Zira Fenerbahçe'de daha çok bireysel performanslar öne çıkıyordu. Granada'ya imza attıktan sonraki iki hafta içindeyse ne için çalıştığını ve savaştığını bilen bir oyuncu topluluğu içinde olduğumu anladım. Hedeflerinize ulaşmak için en iyi yol, takım olabilmektir."
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.