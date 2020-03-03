Robert Prosinecki: Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Prosinecki, galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.
Hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Prosinecki, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.
Kendileri açısından maçta sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdiklerini aktaran Prosinecki, "İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan kazandık. Takımda oyuncuların öz güven kazandığını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak. Ligde kalma adına önemli bir maç kazandık. Kayserispor ligde kalacak." diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçına aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ve o karşılaşmadan da puan almak istediklerini sözlerine ekledi.
Hafta için Avrupa’da tur atlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
TFF, 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın tarihi ve saatini açıkladı.
Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiği açıklan
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.
Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.