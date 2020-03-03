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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 00:15
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  • 03 Mart 2020 Salı 00:15

Robert Prosinecki: Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz

Robert Prosinecki: Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz

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Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, havlu atmadıklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Prosinecki, galip geldikleri için oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Prosinecki, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Kendileri açısından maçta sezonun en iyi ilk yarı performansını gösterdiklerini aktaran Prosinecki, "İyi gidiyoruz. Son 4 maçta 8 puan kazandık. Takımda oyuncuların öz güven kazandığını gözlemleyebiliyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kayserispor havlu atmıyor, atmayacak. Ligde kalma adına önemli bir maç kazandık. Kayserispor ligde kalacak." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçına aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ve o karşılaşmadan da puan almak istediklerini sözlerine ekledi.

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