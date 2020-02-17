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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:17
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:19

Robert Prosinecki: Bu takım savaşmaya devam edecek

Robert Prosinecki: Bu takım savaşmaya devam edecek

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Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 23. haftasında iç sahadaki İttifak Holding Konyaspor maçında iyi bir performans gösterip 3 puan almak istediklerini söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yukatel Denizlispor maçındaki mücadelesinden dolayı takımını tebrik eden Prosinecki, iyi bir oyun oynadıklarını belirtti.

Denizlispor'dan daha iyi olduklarını ifade eden Prosinecki, şöyle konuştu:

"İyi savaştık, iyi mücadele örneği gösterdik. Öz güven kazanma anlamında önemli oldu. Sadece bir galibiyet bu. Eğer önümüzdeki maçlarda bu puanları alamazsak, pek anlam ifade etmeyecek. O yüzden, bu galibiyetle beraber seriye başlamak istiyoruz, başlamak zorundayız. Konyaspor maçı var önümüzde, çok zorlu olacak. O yüzden çalışmamıza başladık. Konyaspor maçı için iyi hazırlanacağız ve Denizlispor karşısında gösterdiğimiz performansın daha iyisini gösterip 3 puanı alacağız."

"Bu takım savaşmaya devam edecek"

Üç haftalık periyotta Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile oynayacaklarını anlatan Prosinecki, bu sürecin çok zor geçeceğini vurguladı.

Maçlara hafta hafta bakmak gerektiğini belirten Prosinecki, şunları kaydetti:

"Bu üç maç çok zorlu geçecek fakat biz öncelikle içeride oynayacağımız Konyaspor maçına odaklanıyoruz. Takım artık savaşmaya başladı. Oyun mantalitesi değişti. Beraber oynayan, savaşan bir Kayserispor var. Bunu da sahada herkes görüyor. Çoğu şeyi değiştirdik, değiştirmeye devam edeceğiz. Hep diyorum, havlu atmadık. Bu takım havlu atmayacak, savaşmaya devam edecek. Şu an tek odak noktamız içerideki Konyaspor maçı."

Hazırlıklar başladı

Hes Kablo Kayserispor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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