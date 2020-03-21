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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 20:44
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 20:44

Robert Lewandowski ve eşinden 1 milyon Euro'luk koronavirüs bağışı

Robert Lewandowski ve eşinden 1 milyon Euro'luk koronavirüs bağışı

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Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, koronavirüs ile mücadeleye eşiyle birlikte 1 milyon euro bağışladıklarını açıkladı.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldız santrforu Robert Lewandowski ve eşi Anna Lewandowski, koronavirüs ile mücadele platformuna 1 milyon euro bağış yaptıklarını açıkladı.

İnsanlara yardıma dikkat çeken çift, "Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız" dedi.

"TALİMATLARA UYUN, DOKTORLARI DİNLEYİN"

Lewandowski çifti, birlikte yaptıkları açıklamada, "Hepimiz çevremizdeki zor durumun farkındayız. Bugün hepimiz bir takımda oynuyoruz. Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız. Bir kişiye yardım etme şansımız varsa bunu yapmalıyız. Koronavirüsün oluşturduğu durum herkesi etkileyebilir, bu yüzden talimatlara uymanızı ve bilirkişileri dinlemenizi rica ediyoruz. Sorumluluk alın. Yakında normal hayatımıza döneceğimize inanıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız ve birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandılar.

GORETZKA VE KIMMICH DE BAĞIŞ YAPMIŞTI

Öte yandan Bayern Münih'in diğer yıldızları Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de koronavirüs ile mücadele platformuna 1'er milyon euro bağışladıklarını duyurmuştu.

(Sporx)

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