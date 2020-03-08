  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 17:55
  • |
  • 08 Mart 2020 Pazar 17:55

Rizespor ve Alanyaspor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Rizespor ve Alanyaspor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Paylaş

Süper Lig'in 25. hafta maçında Rizespor, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Alanyasporlu Bammou'nun golüyle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Rizesporlu Samudio sahneye çıktı ve muhteşem bir golle maça eşitliği getirdi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 25'e yükselterek 14. sıradaki yerini korurken, Alanyaspor ise 40 puanla aynı puandaki Fenerbahçe'nin üzerinde 6. sırada yer aldı.

Ayrıca Rizespor'da galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Alanyaspor'da ise 5 maça çıktı.

Bu karşılaşma aynı zamanda Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ilk maçı olarak kayıtlara geçti. Karaman, maça Mehmetçiklerimize destek olmak için asker üniformasıyla çıkmış ve futbolcularıyla başkan da eşlik etmişti.

Çaykur Rizespor ligin 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Maçta kavga çıktı, kupayı sahaya bırakıp gittiler!

title

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

title

Trabzonspor'da Yeni Malatya mesaisi başladı

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı
Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı

Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı

Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!
Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!

Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!

MHK'den Trabzonspor'a jet yanıt
MHK'den Trabzonspor'a jet yanıt

MHK'den Trabzonspor'a jet yanıt

Kasımpaşa'dan Kayserispor'a gol yağmuru
Kasımpaşa'dan Kayserispor'a gol yağmuru

Kasımpaşa'dan Kayserispor'a gol yağmuru

Maçta kavga çıktı, kupayı sahaya bırakıp gittiler!
Maçta kavga çıktı, kupayı sahaya bırakıp gittiler!

Maçta kavga çıktı, kupayı sahaya bırakıp gittiler!

Galatasaray'da doping etkisi yaratan haber
Galatasaray'da doping etkisi yaratan haber

Galatasaray'da doping etkisi yaratan haber

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.