Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un transferi hakkında açıklama yaptı.
Transfer döneminin son gününde TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal "Alper Potuk sempatik bir çocuk, iyi bir sporcu. Fenerbahçe'de yer bulamadı diye düşünüyoruz. Bazı oyuncular, bazı kulüplere uyum sağlayamıyor. Ancak farklı kulübe gidince toparlıyor. Rizespor'da aile yapısı var. Hocamız, sporcular, yönetim, şehir birbirine entegre. Vedat Muriqi gibi parmalak için bize gelen oyuncular kendini gösteriyor." dedi.
Açıklamalarına devam eden Hasan Kartal "Alper Potuk'un da bize gelmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Karar kendisinindir, saygı duyuyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Büyük ihtimalle transferi kapattık." diye konuştu.
Hasan Kartal ayrıca kulüplerin borçlarının ciddi düzeylere ulaştığını belirtirken "Kulüpler 14 yabancı oynatıyor, dünya paraları yurt dışına veriyoruz, burada yanl
Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"
Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın maliyeti netleşti.