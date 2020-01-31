Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçeli Alper Potuk hakkında konuştu ve transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğunu duyurdu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un transferi hakkında açıklama yaptı.

Transfer döneminin son gününde TRT Spor'a konuşan Hasan Kartal "Alper Potuk sempatik bir çocuk, iyi bir sporcu. Fenerbahçe'de yer bulamadı diye düşünüyoruz. Bazı oyuncular, bazı kulüplere uyum sağlayamıyor. Ancak farklı kulübe gidince toparlıyor. Rizespor'da aile yapısı var. Hocamız, sporcular, yönetim, şehir birbirine entegre. Vedat Muriqi gibi parmalak için bize gelen oyuncular kendini gösteriyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hasan Kartal "Alper Potuk'un da bize gelmesinde fayda olacağını düşünüyordum. Karar kendisinindir, saygı duyuyorum. Son gün, olur ya da olmaz bilemiyorum. Büyük ihtimalle transferi kapattık." diye konuştu.

Hasan Kartal ayrıca kulüplerin borçlarının ciddi düzeylere ulaştığını belirtirken "Kulüpler 14 yabancı oynatıyor, dünya paraları yurt dışına veriyoruz, burada yanl