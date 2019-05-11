Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Rize'de kritik viraj! Çaykur Rizespor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Rize'de kritik viraj! Çaykur Rizespor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Rize'de kritik viraj! Çaykur Rizespor-Galatasaray muhtemel 11'ler

G.Saray, bugün ligde Rizespor deplasmanına çıkacak. Aslan kazanırsa, kalan 2 haftada inanılmaz bir krediyi de cebine koymuş olacak. Başakşehir’le berabere kalma hakkı bulunacak.

AKŞAM

LİDER G.Saray, Rize deplasmanında... Sarı-Kırmızılı ekip, ligin 32. haftasında bugün Rizespor’a konuk olacak. G.Saray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Kostantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, ligdeki son 17 maçında yenilmedi. G.Saray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

G.Saray bugün kazanırsa bir sonraki hafta Başakşehir’le berabere kalma hakkı olacak. Sonrasında Sivas’ı mağlup edebilirse, şampiyonluğa ulaşacak. Bugün kaybederse, son 2 haftada Başakşehir ve Sivas’ı yenerek yine mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir, bugün sarı kart görmeleri durumunda  Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Bingöl´de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek b

2 Lise Öğrencisinin Şakası Ölümle Sonuçlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polisler bile inanamadı... Villadan cephanelik çıktı

Game of Thrones’a yeni ejderhalar mı katılacak?