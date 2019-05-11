Rize'de kritik viraj! Çaykur Rizespor-Galatasaray muhtemel 11'ler

AKŞAM

LİDER G.Saray, Rize deplasmanında... Sarı-Kırmızılı ekip, ligin 32. haftasında bugün Rizespor’a konuk olacak. G.Saray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Kostantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, ligdeki son 17 maçında yenilmedi. G.Saray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

G.Saray bugün kazanırsa bir sonraki hafta Başakşehir’le berabere kalma hakkı olacak. Sonrasında Sivas’ı mağlup edebilirse, şampiyonluğa ulaşacak. Bugün kaybederse, son 2 haftada Başakşehir ve Sivas’ı yenerek yine mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir, bugün sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.