Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Rıza Kayaalp ezeli rakibi ile idman yapacak

Rıza Kayaalp ezeli rakibi ile idman yapacak

Rıza Kayaalp ezeli rakibi ile idman yapacak

Avrupa şampiyonluğunu 9'uncu kez kazanarak rekor kıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Kübalı ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez, Türkiye'ye geliyor.

x

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda mağlup olduğu Lopez ile partner olması konusunda açıklamalarda bulundu.

Önemli şampiyonalara Lopez ile hazırlanmasının iyi olacağını ifade eden Rıza Kayaalp, "İyi partnerler ile çalışmamız gerekiyor. Bunda da federasyonumuz ezeli rakibimle görüştü ve antrenmanlara davet etti kendisini. Bunu kabul ettiğini öğrendik bu da benim için çok iyi oldu. Kendisi 140-150 kiloluk bir adam, onunla antrenman yapmak gerçekten de benim için çok iyi olacak. Diğer rakiplerin bundan sonra daha hafif geleceğini düşünüyorum. İnşallah Lopez ile beraber iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. Tabii olimpiyatlar büyük hedefimiz. Orada daha rahat bir şekilde şampiyon olmamı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler emeği geçen herkese. İnşallah bundan sonra antrenmanlarımızda daha iyi, daha güçlü ezeli rakibim ile çalışıp şampiyonalara öyle hazırlanmaya devam edeceğiz. Lopez ile birçok anımız, birçok maçımız var. Onunla antrenman yapmak daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun: Beni öldü sanıyorlar
Şarkıcı Göksel'den yıllar sonra gelen itiraf!
Şükran Ovalıdan eleştirilere cevap geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı
Boşanma protokolü kriz çıkardı
Sağlıklı uyuyabilmek için temizlik önceliklidir.<br><br> Peki yatak odasını temizlerken nelere dikka

Yatak odası temizliği nasıl olmalı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'daki define kazısında acı haber geldi

Yerin 850 metre altında kurtarma tatbikatı