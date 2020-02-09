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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 19:39
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 19:39

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

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Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna güzel oynadık. Son paslara dikkat etsek galip gelebilirdik" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "İki takım da kazanabilirdi. Bizim için Sivas deplasmanından 1 puan kötü değil" diye konuştu.

"Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir lig maçı olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan kritik bir maçtı. İyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 2 gün önce kupa maçı oynadık. 5-6 takımı etkileyecek sakatlar vardı. Kulübede ofansa müdahale edecek oyuncumuz yok gibiydi, Yasin dışında. Maçın başından sonuna mükemmel oynadık. Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golü bulduk. İlk yarıda son paslara dikkat etsek rahatlıkla galip gelebilecektik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eksikler mazeret değil, mükemmel oynadık. Antep'te sadece istediğimizi oynayamadık. Üzüldüğüm bir kere de bizim için VAR'a gitsinler. Maalesef bir tane penaltımız yok. Pozisyon mu yok, hayır bir sürü var. VAR'a gitseler belki bir şey görürler. Oysa 1 santim ile Rize maçında golümüzü yediler. Oyun olarak çok memnunum. Yolumuz çok uzun. Haftaya kritik maçımız var. Kupada maçımız var. O maçın saatinin geç olduğunu söyledik. Onun ardından Trabzon'da çok çok önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek. Eksikler de gelebilirse daha alternatifli kadro ile gitmiş olacağız" dedi.

"Hakem VAR'a gitse belki farklı şeyler çıkacaktı"

Son dakikalarda tartışılan penaltı pozisyonunda VAR'a bakılmamasına tepki gösteren Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Ligde daha 1 tane penaltı atamadık. Mütevazi bir takımız. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermesi gerekiyor. O pozisyonda VAR'a gitse belki farklı şeyler çıkacaktı" şeklinde konuştu.

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