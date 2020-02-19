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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:31
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:37

Rıza Çalımbay'dan penaltı ve hakem tepkisi

Rıza Çalımbay'dan penaltı ve hakem tepkisi

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 29 haftadır lehlerine penaltı verilmemesine ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligde ve kupada yoğun maç programı geçirdiklerini söyledi.

Bu sebeple oyuncularında yorgunluk oluştuğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim buradaki sıkıntılarımızı gözardı ettiler. Pazar günü Trabzon deplasmanında maç oynadık ve bu cuma yine maç oynayacağız." diye konuştu.

Çalımbay, Sivas'ta kış şartlarında saat 20.00'de maç oynatılmasına bir türlü anlam veremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kış mevsimindeyiz, Sivas'ta akşam 20.00'de sıcaklık eksiye düşüyor. Bu soğukta taraftarlarımız maça gelmekte zorlanıyor. Taraftarlarımız gelemeyince onların gücünden yararlanamıyoruz. Sivas'ta siz 20.00'ye, 20.30'a maç verirseniz kimse gelemez. Biz normal bir maçta bile 10 bin kişiye oynuyoruz. Bize böyle davranacaklarını bilseydik, açık söylüyorum kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik. Kupa bizi çok yıprattı, çok zamansız maçlar oynadık."

- "Mükemmel işler yapmaya devam edeceğiz"

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde bundan sonra da güzel işlere imza atacağına inandığını dile getiren Çalımbay, "Sivasspor olarak biz lige renk kattık. Çok güzel şeyler yaptık, mükemmel işler yaptık ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde rakipleri Trabzonspor'un ve Fraport TAV Antalyaspor'un maç programında avantajlı duruma getirildiğini savunan Çalımbay, "Nasıl ki Trabzonspor bizden sonra hafta sonu oynuyorsa veya Fraport-Tav Antalyaspor bizden sonra pazartesi günü oynuyorsa keşke bize de böyle yapsalardı, arkadaşlarımız dinlenebilseydi. Sakatlarımız inanılmaz derece arttı, bu bize bir yük oldu." açıklamasında bulundu.

- "29 haftadır penaltı verilmiyor"

Bu sezon hiç kimsenin hatasıyla maç kazanmadıklarını aktaran Çalımbay, ancak hakemlerin hatalarıyla puanlar kaybettiklerini söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon net penaltı pozisyonlarının değerlendirilmediğini dile getirerek, "Galatasaray bu hafta penaltı golüyle kazandı. Sivasspor'a 29 maçtır penaltı verilmiyor. Bizden başka her maçta gol atan takım var mı? Bu takım her maç gol atıyor. Bu takım bir sürü pozisyona giriyor, pozisyon yaratıyor. Hakem arkadaşlarımız bunları görmüyor veya görmek istemiyorlar." yorumunu yaptı.

- "Cüneyt Çakır'ın yaptığı bir sürü hata vardı"

Ligde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ı da eleştiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Yurt dışına giden bütün hakemlerimiz güzel maçlar yönetiyor ama buraya gelince yönetmiyorlar. Başka adam oluyorlar, başka şekilde maç yönetiyorlar. Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'ın yaptığı bir sürü hata vardı. Aynı hataları Trabzonspor'a yapsaydı o zaman bambaşka olurdu. Başkanımız Mecnun Otyakmaz şimdiye kadar çıkıp konuşmamış, başkanı bile bu duruma getirdiler. Biz kimseden bir şey istemiyoruz, kimseye de ihtiyacımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Daha hiç bir şey bitmedi. Kritik yerlerdeki arkadaşlarımız sakat. Kone ve Emre Kılınç aramıza dönecek ama onlar da yüzde yüz hazır değil."

- "1 aydır antrenman yapamıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş ile maç programları ve saatleri konusunda bir türlü anlaşamadıklarına değinen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreç bize çok sıkıntı yaşattı. Bize Trabzon'da yaşatılanları Trabzon, Sivas'ta yaşasaydı neler olurdu? Sivasspor'da cezalı bir oyuncu affedilecek, bir gol atacak bir attıracak. Bak o zaman neler oluyor. Biz mütevazi bir takımız, kimseye zararımız yok. Kimsenin arkasından konuşan biri de değiliz, bize haksızlık yapıldığı için konuşuyoruz. Biz sadece hak ettiğimizi almak istiyoruz. Herkes kendisini bizim yerimize koysun."

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya taraftarları davet etti.

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