Rıza Çalımbay'dan gönderme: 'Galatasaray maçını 22.30'da oynatın'

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor hafta sonu ligin 25'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, idman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.
İlk olarak 3-0'lık Ankaragücü maçını değerlendiren Çalımbay, karşılaşmanın iki yarısında da farklı bir mücadele oynandığını söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonlarının olduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini kaydeden Çalımbay, "Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Devre arasında oyun disiplininden kopmadan, çok basit oynamamız gerektiğini söyledim arkadaşlara. İkinci yarıda ne söylediysek sahaya yansıttılar. Çok güzel bir galibiyet aldık. Ligde her şey eşit. Ne üstte ne de altta bir şey belli. Çok değişik sonuçlar alınıyor. Güzel bir durumdayız, bunu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.
Hafta sonu sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının 3 ihtimalli bir karşılaşma olduğunu belirten Çalımbay, "Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazır olmalıyız; bizim, oyuncuların, yönetimin, taraftarlarımızın. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Ligin sonuna doğru gelirken, kendi sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. İyi bir çıkış yakaladılar ve biz de ona göre hareket edeceğiz. Buradaki maçta en büyük gücümüz taraftarımız olacak" diye konuştu.
Galatasaray'ın maç saatinin değiştirilmesi yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Biz kışın Sivas'ta çırpındık, 'Akşam 20.30'da bizi oynatmayın, burası kışın gece sıfırın altına iniyor' diye ama bizi yine de o saatte oynattılar. Benim kişisel fikrim, maç 19.00'da ise gece 22.30'a alın. Herkes gelsin maça. Maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım. Ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Maçı kazanırsak bir avantaj yakalarız. En güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu maç bizim için finalin de üstünde bir maç. Hepsinin farkındayız. Sıradan bir maç oynamayacağız" ifadelerini kullandı.
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