Rıza Çalımbay: Rakip eksik kalınca büyük avantaj yakaladık

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelmeden önce kendilerini zor bir deplasmanın beklediğini futbolcularına anlattığını belirtti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak istediklerini sahaya tamamen yansıtamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Rakip 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Oyun disiplinini çok iyi bir şekilde tutmamız gerekiyordu, ikinci yarıda onu yaptık. Daha basit, daha çabuk oynadık ve çok güzel pozisyonlar yakaladık. İyi bir galibiyet aldık. Önümüzde 10 maç daha var, önemli olan o maçları iyi şekilde bitirebilmek. Bundan sonraki maçlar telafisi olmayan maçlar. Şimdi tek hedefimiz Galatasaray maçı." diye konuştu.
Çalımbay, takım hakkında ileriye dönük bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya, "Benim hiçbir zaman endişem olmadı. Zaten biz öyle çok büyük paralara kurulan bir takım değiliz. Mütevazı bir takımız, gücümüzü de çok iyi biliyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun istediğimiz gibi değildi ama rakip takıma da pozisyon vermedik. İkinci yarıda da avantajımızı çok iyi şekilde kullandık. Bu deplasman kolay bir deplasman değildi. Ben takımımdan çok memnunum. Sezon başından bu yana gerçekten mükemmel işler yaptılar." yanıtını verdi.
Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri de sorulan Çalımbay, "Futbolcu arkadaşlarıma bu maçın, Galatasaray maçından daha zor olacağını söyledim. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Bizim için artık her maç final maçı gibi. Galatasaray maçını sahamızda, taraftarımızın önünde mutlaka iyi bir şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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