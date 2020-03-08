Rıza Çalımbay: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay ilk olarak, "Biz de yenmek için oynadık, Galatasaray da yenmek için oynadı. İstediğimiz şekilde başladık ve golü de bulduk. Sonra ne kadar kenardan bağırsak da, takım geriye çekildi. Lemina'yı, Donk'u oyuna sokmamamız gerekiyordu, Donk başarılı oldu, boş toplarla çok çıktı. 2. yarı başladığında tekrar aynı oyuna döndük, böyle başlayacağız, golü arayacağız ileride dedim ve onu da gayet iyi yaptık, baskı da kurduk. Bizim de Galatasaray'ın da pozisyonları vardı. Üzüldüğüm konu, yediğimiz goller. İkisi de uzun top, ikisi de alabileceğimiz toplar" dedi.

Kazanabileceklerini ifade eden Rıza Çalımbay, "Maçın sonuna kadar mücadeleden kopmadık, galip gelmek için elimizden gelen için her şeyi yaptık. Galatasaray sonlara doğru bize iyi pozisyonlar verdi aslında, değerlendirseydik, buradan galibiyetle ayrılabilirdik. İyi bir maç oldu. Şimdi kritik maçlar var önümüzde, iyi şekilde değerlendirirsek, yine iyi yere gelebiliriz" sözlerini kullandı.