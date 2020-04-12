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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 11:50
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 11:50

Rıza Çalımbay: İnşallah ligler tamamlanır, aksini düşünmek istemiyorum

Rıza Çalımbay: İnşallah ligler tamamlanır, aksini düşünmek istemiyorum

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in yeniden başlaması durumunda futbolcuların hazır hale getirilmesinde sıkıntı yaşamayacaklarını ancak şu anda futbolun ikinci planda olduğunu söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivas'ta evinde kaldığını belirtti.

Kovid-19'un Türkiye'de çıkmasının ardından ilk olarak Sivasspor tesislerini kapattıklarını ve çalışanlara izin verdiklerini anlatan Çalımbay, kendisinin de zamanını evinde değerlendirdiğini dile getirdi.

Salgının ardından ilk olarak tesisi dezenfekte ettirip, kullanıma kapattıklarını belirten Çalımbay, Cumhuriyet Üniversitesinden gelen akademisyenlerin futbolcuları Kovid-19 konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Çalımbay, oyuncularla sürekli iletişim içinde olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Futbolcular, tesisimiz kapalı ama sahaları kullanabiliyorlar. Gelmek isteyen sahada, evde çalışmak isteyen evinde ferdi olarak antrenman yapabiliyor. Onlara neler yapmaları gerektiğini bildirdik. 'Kimse şehirden çıkmasın, eğer çıkmak zorundaysanız gittiğiniz yerde de evden ayrılmayın' dedik. Zaten iki günde bir futbolcular doktorla irtibata geçiyorlar. Bir sıkıntı varsa haberimiz oluyor."

- "Mayıs başındaki toplantı önemli"

Türkiye Futbol Federasyonunun mayıs ayı başında yapacağı toplantının ardından Süper Lig'de durumun netleşeceğini düşündüğünü aktaran Çalımbay, "Haziran ayının başı dediler ama biz oyuncularımıza biraz yavaş çalışmalarını önlerinde uzun bir süre olduğunu söyledik. Eğer ligler haziran ayında başlayacaksa mayıs başında futbolcu arkadaşları toplamamız gerekir. İnşallah da öyle olur. O zamana kadar bir sorun olmazsa lige başlarız." dedi.

Çalımbay, liglerin yeniden başlamasında takımın form tutmakta sıkıntı yaşamayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Oyuncuyu hazırlamak kadar kolay bir şey yok. Onlar önemli değil. Onları biz ayarlarız, zaman da var. Hazırlanmaları açısından hiçbir sıkıntı olmaz. İnşallah ligler tamamlanır. Ben aksini düşünmek istemiyorum. Ligler başlarsa 1 ya da 1,5 ay içerisinde biteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Futbol ikinci planda"

En önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Olaylar yatıştıktan sonra play-off ya da başka şeyler olur. Ne olursa olsun oynanabilir. Önemli olan ortam iyi olsun, bu saatten sonra önemli olan da bu. Bu ortamda kimse 'futbolu özledim' diyemez çünkü özledikleri tek şey aileleri ve arkadaşları. Ailem İstanbul'da ben de gidemedim. Şu andaki bütün özlemim bu, futbol artık ikinci planda kaldı. Bu olaylar bittikten sonra futbol konuşulur."

Çalımbay, bu süreçte herkesin yetkililerin "evde kal" çağrısına ve tedbirlere uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

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