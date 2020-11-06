Rıza Çalımbay: 'Gruptan çıkmamak için de neden yok'

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Qarabağ karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda evinde Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Temsilcimiz Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11'de Caner, 88'de ise Kayode attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Mutluyuz kazandığımız için. Hem bizim hem de Türkiye için önemli bu maçlar. Oyun olarak da üstünlük bizim elimizdeydi. İlk yarı çok pozisyon kaçırdık. Gruptaki bütün maçlarda gol attık. Kolay gibi gözüküyordu ama takım olarak iyi konsantre olduk" dedi.

"Bugün iyi mücadele ettik, zaman zaman mükemmel oynadık. Aldığımız net galibiyet bizim için moral oldu" diyen Çalımbay, "Bugün bir de stopersiz oynadık; Robin'in gerçek yeri orası değil. Galatasaray maçından sonraki ara bizim için çok iyi olacak. İki günde bir maç oynuyoruz. O nedenle zaman zaman sakatlıklar oluyor. Takımıma inanıyorum. Bize galibiyet lazımdı. Bence hiçbir şey bitmedi. Deplasmanda iyi oynuyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Çıkmamak için de neden yok. İsrail'de kazanabiliriz, Villarreal maçı da hiç belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt, "Maç oynaya oynaya yüzde yüzüme geleceğim. Çok iyi oynadık mı, oynamadık ama doğru oynadık. Bunu da öğrenmemiz lazım. İyi savunma yaptık, kontrataktan iki gol bulduk. Herkesin hayali Şampiyonlar Ligi ama bize de Avrupa Ligi nasip oldu" derken, Robin Yalçın ise, "Önemli bir galibiyet aldık. Bizim için ve Türkiye için önemliydi. Benim için mevkii önemli değil. Bugün stoper oynadım, yarın kaleci olarak da oynasam en iyisini yapmaya çalışırım" diye konuştu.