  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:39
  • |
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:39

Rıza Çalımbay: Futbolcularım koronavirüs sebebiyle maçlara konsantre olamıyor

Rıza Çalımbay: Futbolcularım koronavirüs sebebiyle maçlara konsantre olamıyor

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcuların maçlara konsantre olamadığını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta bu sezonun en kötü performansını gösterdiklerini belirtti.

Yenilgiler aldıklarını ancak bu sezon ligde ilk defa bir maçı gol atmadan tamamladıklarını aktaran Çalımbay, bu karşılaşmadan çok büyük dersler çıkartacaklarını ifade etti.

Çalımbay, ligde kalan 8 maçın tamamını final olarak gördüklerini dile getirerek, "Her maçı almamız ve çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

- "Futbolcularımızın hiçbiri konsantre olamıyor"

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Futbolcu arkadaşlarımızın hiç biri şuanda tam konsantre olamıyor. Nereye baksanız yüzde yüz koronavirüs konuşuluyor ve futbol birazcık dışta kalıyor. Bir de seyircisiz oynanması var. Onun için maçlar istediğiniz tempoda olmayabilir, istediğiniz mücadeleler olmayabilir. Onlardan bir tanesini de bu hafta biz yaşadık. Oyuncularımıza Türkiye'yi ve ülkedeki güzel şeyleri anlattık. Ne olursa olsun maçlarımıza konsantre olmamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin, hiçbir oyuncu huzur içinde veya konsantre şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal. Bizlere çok iş düşüyor, bizler de motive etmeye çalışıyoruz ve maçları daha iyi oynamak için uğraşıyoruz ama maalesef zaman zaman böyle aksilikler yaşıyoruz."

- "İptal edip etmemek federasyona kalmış"

Çalımbay, koronavirüs salgınıyla ilgili Süper Lig'de verilecek her türlü karara saygı duyduklarını belirterek, futbolcuların sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

Sıkıntıyı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yaşadığına işaret eden Çalımbay, "Sıkıntıyı dünyadaki futbolcuların hepsi yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Tabii ki iptal edip etmemek federasyona kalmış. Şu anda kıran kırana maçların geçmesi çok zor çünkü futbolcuların çoğunun kafası rahat değil. İsteyen oynasın, isteyen oynamasın deseler çoğu oynamayacak." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, zor süreç nedeniyle Avrupa ülkelerinin bir çoğunun maçlarını iptal ettiğini anımsatarak, Türkiye'de verilecek karara göre tedbir alacaklarını dile getirdi.

- Antrenman

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa ve Emre Kılınç katılmadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş basına kapalı çalıştı

title

Olcay Şahan'dan koronavirüs sözleri: Takım arkadaşlarımın yüzde 90'ı oynamak istemiyor

title

Erkan Zengin'den koronavirüs tepkisi: Obi Mikel ayrıldı, ben de futbolu bırakmayı düşünüyorum

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı
İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!
Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.

Milli futbolcular karantina altında
Milli futbolcular karantina altında

Milli futbolcular karantina altında

Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...

Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor
Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor

Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.

Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!
Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!

Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.

Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları
Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları

Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları

Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.