Rıza Çalımbay: Bizim için çok iyi moral oldu

İyi oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "Çok iyi bir oyun oynadık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Çok güzel goller attık, çok pozisyona girdik, 3 tanesini değerlendirdik. Beşiktaş gibi bir takıma karşı böyle bir galibiyet önemli ama bu ligin ilk maçı. Bizim için iyi bir moral oldu. Şimdi bir sürü maç var, onlara bakmamız gerekiyor. Galibiyetten çok, oynadığımız oyundan memnunum. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, güzel bir gol oynadık" ifadelerini kullandı.
Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Samassa'nın durumunun iyi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz galiba 1 gün sahada kalacak, inşallah bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.
"BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİR ŞEY VARDI"
Emre Kılınç için Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde iki kanat ve bir orta saha alacağız. Maça çıkmadan önce Emre Kılınç için Beşiktaş ile ilgili bir şey vardı. Olabilir, ben sevinirim iyi bir yere gitmesine ama bizim de ihtiyacımız var. Gönderirsek, yerine oyuncu almamız lazım. Sivasspor'un, Emre'nin menfaatine olursa, önünü açarız" diye konuştu.
Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Transfer bizim işimiz değil. Bizim işimiz dördüncü yıldız. Gereken beceri ve yeteneğe sahipsiniz” sözleriyle yüklemesini yaptı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı antrenör Orhan Ak'a yine tepki vardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu.
Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.