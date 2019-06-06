Rıza Çalımbay artık Sivasspor'da

Geçtiğimiz sezon Hakan Keleş yönetiminde Süper Lig'de iyi bir performans gösteren ancak sezonun sona ermesinin ardından Keleş ile yollarını ayıran Sivasspor yeni teknik direktörünü buldu; Rıza Çalımbay!

Son olarak Konyaspor'da teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay ile görüşen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, deneyimli teknik adam ile anlaşmaya vardı. Cuma günü Sivas'a gidecek olan Rıza Çalımbay, Yiğidolar ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Rıza Çalımbay, 17 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 16. imzasını Sivasspor'a atacak.