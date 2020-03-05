River'in hedefi Falcao

Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

AKŞAM

RADAMEL Falcao’ya sürpriz bir talip çıktı. “fichajes.net” sitesinin haberine göre; Arjantin ekibi River Plate, sezon sonunda Radamel Falcao için Galatasaray’a resmi teklif yapacak. Lig şampiyonluğunun yanında yeniden Libertadores Kupası’nı hedefleyen River, alt yapısından çıkan Falcao’yu döndürerek camiadaki fitili de ateşlemek istiyor. Haberde bu transferin Maradona’nın Boca Juniors’a dönmesi gibi bir etki yaratacağı belirtildi.

GONZALO HİGUAİN İŞİ ZOR

River Plate Kulübü’nün tek hedefi Radamel Falcao değil. Tıpkı onun gibi River alt yapısından yetişen Higuain için de nabız yoklanacak. Ancak Higuain transferinin Falcao’ya oranla çok zor olduğu kaydedildi. Eğer Falcao transferi gerçekleşirse, Kolombiyalı 2001 yılında alt yapısına girdiği Arjantin ekibine geri dönmüş olacak. 34 yaşındaki futbolcu, 2009 yılında Porto’ya transfer olarak Avrupa macerasına başlamış ve büyük başarılar kazanmıştı.

MAAŞA SPONSOR DESTEĞİ

Galatasaray’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan tecrübeli oyuncu, senelik 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Üstelik bunun yanında bonusları da var. River Plate Kulübü’nün sponsorlar sayesinde futbolcunun ücretini karşılamayı planladığı kaydedildi. Tabii ki Galatasaray’la sözleşmesi devam ettiği için bonservis bedeli de olacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Yaz aylarında ortalık karışabilir.