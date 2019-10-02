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River Plate derbide Boca Juniors'ı yıktı

River Plate derbide Boca Juniors'ı yıktı

River Plate, Copa Libertadores yarı final ilk maçında Boca Juniors'u El Monumental'de 2-0'lık skorla mağlup etti.

Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en büyük kupası olan Copa Libertadores'te River Plate ile Boca Juniors, yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. El Monumental'de oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 2-0'lık skorla kazandı.

River Plate'e final yolunda büyük avantajı getiren golleri 3. dakikada penaltı noktasından Santos Berro attı. Hakem bu pozisyonda, VAR kontrolü ve inceleme sonrasında penaltı kararı verdi. 70. dakikada Ignacio Fernandez, maçın skorunu belirleyen golü attı.

Boca Juniors'ta Nicolas Capaldo, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 03.30'da El Bombonero'da oynanacak.

(Sporx)

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